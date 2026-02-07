كتل صحراوية ومرتفع جوي يضربان البلاد.. تحذير جديد من الأرصاد

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على غير المعتاد في هذا التوقيت من العام، وذلك بسبب المرتفع الجوي الذي يضرب البلاد، بالإضافة إلى وجود كتل هوائية قادمة من الصحراء.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على جنوب البلاد، في حين يكون الطقس باردًا نسبيًا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن هناك فرصًا لتكوّن شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذّرة من تأثيرها على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن نشاطًا متقطعًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن احتباس الملوثات الجوية بالقرب من سطح الأرض، وهو ما يساهم في الإحساس بارتفاع الحرارة نهارًا.

كما أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 27 و28 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 7 إلى 8 درجات، لافتة إلى أن بعض المناطق قد تسجل ارتفاعًا إضافيًا خلال الأيام المقبلة لتصل العظمى إلى نحو 29 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، درجات حرارة تتراوح بين 31 و32 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى تشهد أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تتراوح ليلًا على القاهرة الكبرى ما بين 18 و19 درجة مئوية، فيما تسجل المدن الجديدة وبعض المناطق الداخلية ما بين 14 و16 درجة، وهو ما يجعل الأجواء ليلًا باردة فقط دون الوصول إلى البرودة الشديدة التي اعتاد عليها المواطنون في فصل الشتاء.

وأكدت منار غانم، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر على الأقل طوال الأسبوع الجاري، مع اختلاف نسبي في معدلات الارتفاع من يوم لآخر، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في التراجع بشكل طفيف، لكنها ستظل أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال النهار.

