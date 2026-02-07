إعلان

بالزي الأزهري.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد سوهاج (فيديو وصور)

كتب : عمار عبدالواحد

11:19 ص 07/02/2026 تعديل في 11:38 ص
    إذاعة المعهد
    جانب من طابور الصباح
    طابور الصباح
    طالور الصباح
    طابور الصباح

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتظمت الدراسة، اليوم السبت، بمختلف معاهد منطقة سوهاج الأزهرية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، حيث عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بثًا مباشرًا بعنوان: "بالعمامة والزي الأزهري.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمعاهد منطقة سوهاج الأزهرية".

ورصد موقع "مصراوي" طابور الصباح بمعهد ساحل طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري شمالي محافظة سوهاج، بحضور المعلمين، وتحت قيادة الشيخ خالد رجب محمد، عميد المعهد، وبمشاركة فضيلة الشيخ هشام عبد العزيز، موجه أول العلوم الشرعية بإدارة طهطا الأزهرية، وياسين عطا، الموجه الاجتماعي، وذلك بإشراف الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وتضمن الطابور عددًا من الفقرات التربوية والتعليمية التي استهدفت تعزيز القيم الدينية والوطنية، وتنمية روح الانتماء والانضباط لدى الطلاب، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالسلوك القويم واحترام النظام داخل المعهد وخارجه.

وأكد عميد معهد ساحل طهطا أن الانتظام اليومي لطابور الصباح يعد أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية بالأزهر الشريف، لما له من دور فعال في غرس المبادئ الأخلاقية وبناء شخصية متوازنة للطلاب تجمع بين العلم والأخلاق، بما يعكس رسالة الأزهر الوسطية في إعداد أجيال واعية ومستنيرة.

