سارة نور تروج لشخصيتها من مسلسل "درش" استعدادا لعرضه في رمضان 2026

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها، بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نادين نجيم، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احتفال ما قبل عيد الميلاد".

كارولين عزمي

خضعت الفنانة كارولين عزمي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تؤدي عدد من التمارين الرياضية داخل الجيم.

حسام داغر

شارك الفنان حسام داغر جمهوره ومتابعيه صور من كواليس أداء العمرة عبر حسابه على انستجرام، وحازت الصور على مباركة وتهنئة الجمهور والمتابعين.