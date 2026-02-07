إعلان

مصرع سيدتين بسبب تسرب الغاز في شقة سكنية بالزقازيق

كتب : ياسمين عزت

11:48 ص 07/02/2026

إسعاف أرشيفية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت سيدتان مصرعهما اختناقًا داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، نتيجة تسرب غاز داخل المسكن، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق يفيد بمصرع سيدتين بسبب تسرب غاز في وحدة سكنية بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة كل من "إكرام أ.س"، 82 عامًا، ومساعدتها "أمارات أ"، 38 عامًا، نتيجة استنشاق الغاز.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع أثناء قيام المساعدة بمساعدة السيدة المسنة على الاستحمام، حيث تسرب الغاز داخل الشقة، ما أدى إلى إصابتهما بالاختناق ووفاتهما.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثتين إلى المشرحة وانتداب الطب الشرعي لتشريحهما وبيان السبب الدقيق للوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.

