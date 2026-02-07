مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

يانج افريكانز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

نابولي

جميع المباريات

الأهلي ضد شبيبة القبائل.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 07/02/2026

يقام اليوم العدد عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، الإفريقية والأوروبية والخليجية.

وهنا نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، والقنوات الناقلة:

مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

شبيبة القبائل ضد الأهلي- بي إن سبورت2- 9 مساء

بترو أتليتكو ضد سيمبا- بي إن سبورت- 6 مساء

باور دينامور ضد نهضة بركان- بي إن سبورت9- 3 مساء

الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز- بي إن سبورت5- 9 مساء

مباريات بطولة الكونفدرالية اليوم السبت

عزام يونايتد ضد أس مانيما يونيون- بي إن سبورت- 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت

مان يونايتد ضد توتنهام- بي إن سبورت- 2:30 مساء

أرسنال ضد سندرلاند- بي إن سبورت1- 5 مساء

بيرنلي ضد وست هام يونايتد- بي إن سبورت6- 5 مساء

ولفرهامبتون ضد تشيلسي- بي إن سبورت3- 5 مساء

بورنموث- أستون فيلا- بي إن سبورت4- 5 مساء

فولهام ضد إيفرتون- بي إن سبورت5- 5 مساء

نيوكاسل ضد برينتفورد- بي إن سبورت1- 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

برشلونة ضد مايوركا- بي إن سبورت2- 5:15 مساء

أشبيلية ضد جيرونا- بي إن سبورت3- 7:30 مساء

ريال سويسداد ضد إلتشي- بي إن سبورت3- 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

التعاون ضد الخليج- 30: 5 مساء

القادسية ضد الفتح- 7:30 مساء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

