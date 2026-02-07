الأهلي ضد شبيبة القبائل.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي ضد شبيبة القبائل.. مواعيد مباريات اليوم وال

يقام اليوم العدد عدد من المباريات المهمة في البطولات المختلفة، الإفريقية والأوروبية والخليجية.

وهنا نستعرض أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت، والقنوات الناقلة:

مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

شبيبة القبائل ضد الأهلي- بي إن سبورت2- 9 مساء

بترو أتليتكو ضد سيمبا- بي إن سبورت- 6 مساء

باور دينامور ضد نهضة بركان- بي إن سبورت9- 3 مساء

الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز- بي إن سبورت5- 9 مساء

مباريات بطولة الكونفدرالية اليوم السبت

عزام يونايتد ضد أس مانيما يونيون- بي إن سبورت- 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت

مان يونايتد ضد توتنهام- بي إن سبورت- 2:30 مساء

أرسنال ضد سندرلاند- بي إن سبورت1- 5 مساء

بيرنلي ضد وست هام يونايتد- بي إن سبورت6- 5 مساء

ولفرهامبتون ضد تشيلسي- بي إن سبورت3- 5 مساء

بورنموث- أستون فيلا- بي إن سبورت4- 5 مساء

فولهام ضد إيفرتون- بي إن سبورت5- 5 مساء

نيوكاسل ضد برينتفورد- بي إن سبورت1- 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

برشلونة ضد مايوركا- بي إن سبورت2- 5:15 مساء

أشبيلية ضد جيرونا- بي إن سبورت3- 7:30 مساء

ريال سويسداد ضد إلتشي- بي إن سبورت3- 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

التعاون ضد الخليج- 30: 5 مساء

القادسية ضد الفتح- 7:30 مساء