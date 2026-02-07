ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 7-2-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35571.43 جنيه، بتراجع 648.52 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37370 جنيهًا، بتراجع 615.68 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4075 جنيهًا، بزيادة 139.29 جنيه.