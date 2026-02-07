فرص تأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور مجموعات البطولة.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال كالآتي:

الأهلي: 8 نقاط

يانج أفريكانز: 5 نقاط

الجيش الملكي: 5 نقاط

شبيبة القبائل: نقطتان

ويمكن أن يتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مباشرة دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة، في حالة الفوز اليوم، كما أنه لديه أكثر من سيناريو للتأهل.

الفوز يكفي للتأهل

يتأهل الأهلي بشكل مباشر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة الفوز على شبيبة القبائل الجزائري، الذي يرفع رصيده إلى النقطة الـ11، بفارق 3 نقاط عن منافسه (الجيش الملكي أو يانج أفريكانز)، حسب الفائز بينهما.

التعادل في الجولتين

يمكن أن يتأهل الأهلي إلى ربع النهائي، في حالة تعادله في مباراة اليوم ضد شبيبة القبائل والمباراة المقبلة ضد الجيش الملكي المغربي، إذ يرتفع رصيده إلى النقطة العاشرة، وفي هذه الحالة سيصعد كوصيف المجموعة، أو متصدر في حالة خسارة يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة.

الخسارة والتعادل

يمكن أن يتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة الخسارة في مباراة والتعادل في الأخرى من مباراتين الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، في هذه الحالة سيرتفع رصيده إلى النقطة التاسعة.

ويتأهل الأهلي وقتها في هذه الحالات:

- فوز يانج أفريكانز على الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل

- تعادل الجيش الملكي ويانج أفريكانز