الداخلية تضبط 21 طن دقيق و5 ملايين جنيه عملات أجنبية خلال 24 ساعة

علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار. وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط ما يزيد عن 21 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، ضمن القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وفي إطار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تزيد على 5 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.