الرئيس التنفيذي للهلال السعودي يعلق على أزمة كريستيانو رونالدو

كتب : نهي خورشيد

05:00 ص 07/02/2026
كتب - نهى خورشيد

علق ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، على الأزمة الأخيرة التي أثيرت حول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية.

وقال كالزادا في تصريحات تلفزيونية إنه لا يملك معلومات دقيقة حول ما حدث داخل النصر.

وأوضح: "لا أعلم حقيقة ما جرى مع رونالدو والنصر، وربما تكون هناك الكثير من الشائعات المنتشرة في وسائل الإعلام".

وأضاف: "الهلال يمتلك أفضل العناصر ونحن نشعر بالراحة، ونجحنا في التعاقد مع لاعبين مميزين يقدمون كرة قدم على أعلى مستوى ولدينا مزيج رائع من النجوم الكبار".

وعن تجربته السابقة في مانشستر سيتي، أوضح أن قراره بالانتقال إلى الهلال كان يحمل جانبين.

وقال: "قرار قدومي إلى هنا كان سهلاً وصعباً في الوقت نفسه كان من الصعب أن أترك مانشستر سيتي بعد 12 عاماً لكن في المقابل كانت هناك طموحات كبيرة".

وتابع: "حققت أعلى عائد في تاريخ الأندية على مستوى العالم لكنني شعرت أن الوقت مناسب لخوض تجربة جديدة في السعودية".

وأكد: "لم أترك مانشستر سيتي إلا من أجل نادٍ كبير مثل الهلال".

وأضاف: "عملنا بجد من أجل أن نصبح أكثر احترافية ليس فقط في كرة القدم بل أيضاً في البنية التحتية والنظم المعلوماتية، وزيادة العوائد”.

واختتم حديثه قائلاً: "التواجد في كأس العالم للأندية ساعدنا كثيراً وخلال عامين عملنا بقوة لزيادة عائداتنا وربما تضاعفت خلال العامين الماضيين، وكانت المشاركة إيجابية للغاية".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر السعودي الهلال السعودي الدوري السعودي

