"بيان رسمي".. خطأ سعودي يتسبب في فشل انتقال كانتي للدوري التركي

كشف نادي فنربخشة التركي الأسباب التي أدت إلى فشل الصفقة التبادلية المزمع تنفيذها مع نادي اتحاد جدة السعودي، والتي كانت ستشهد انتقال نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد مقابل يوسف النصيري مهاجم الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال النادي التركي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "تم تنفيذ العملية التي شملت نادي الاتحاد، ونجولو كانتي، ويوسف النصيري، بدقة كما خططنا، وتم التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين، وإتمام الفحوصات الطبية، والحصول على الموافقات اللازمة، وتنفيذ جميع التزاماتنا في الوقت المحدد".

وأوضح فنربخشة أن سبب فشل الصفقة يعود إلى أخطاء إدخال معلومات TMS من قبل نادي اتحاد جدة السعودي، ما منع إتمام المعاملات بشكل مستقل عن النادي التركي خلال فترة التسجيل.

وأضاف البيان: "طلبنا وقتًا إضافيًا وأجرينا المفاوضات اللازمة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واتخذنا جميع الخطوات لحل العملية، لكن النادي الآخر لم يستكمل الصفقة دون تقديم أي مبرر لنا".

وأردف النادي: "نتفهم ونشارك خيبة الأمل التي سببتها هذه العملية في مجتمعنا، ونواصل هيكلة تشكيلتنا بعزيمة وانضباط بما يتماشى مع أهدافنا الرياضية".