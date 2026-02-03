إعلان

مأساة في منشأة القناطر.. مصرع سيدة وطفليها في حريق منزل

كتب : صابر المحلاوي

05:10 م 03/02/2026

حريق منزل أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
شهدت مدينة منشأة القناطر حادثًا مؤلمًا أسفر عن مصرع سيدة وطفليها في حريق التهم شقتهم، وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق في مدينة منشأة القناطر بالجيزة، فتم الدفع بسيارات الإطفاء التي هرعت إلى موقع الحريق وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.
وتبين من الفحص والتحريات أن الحادث أسفر عن مصرع السيدة وطفليها. تم تحرير محضر بالواقعة، بينما يجري فريق من مباحث الجيزة التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق.

