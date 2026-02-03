إعلان تحريري

في محطة فارقة لمسيرة التحول الرقمي في مصر ولتعزيز دورها القيادي المتنامي على خريطة التكنولوجيا العالمية، تنطلق النسخة الافتتاحية من قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعيAi Everything الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) مصر تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي ضمن خارطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

تُعقد القمة والمعرض يومي 11 و12 فبراير 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية، لتكون أول فعالية عالمية كبرى متخصصة بالكامل في الذكاء الاصطناعي خلال العام، مُحوّلةً القاهرة إلى منصة دولية لرسم ملامح مستقبل الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والحوكمة الرقمية المتقدمة.

تُقدَّم الفعالية ضمن شبكة GITEX، أكبر شبكة معارض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، وتستضيفها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). ويعكس هذا الدعم القيادي طموح مصر في أن تصبح نقطة التقاء عالمية تربط بين إفريقيا والشرق الأوسط ومنظومات الابتكار الدولية، مع تسريع الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والذكاء.

وتعكس رعاية فخامة الرئيس المصري للقمة والمعرض، الأهمية المحورية التي يحتلها الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات الدولة الاستراتيجية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، وتنمية رأس المال البشري. وخلال مشاركته الأخيرة في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على التزام مصر بتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التشديد على ضرورة إعداد الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لوظائف وصناعات المستقبل.

تجمع القمة أكثر من350 شركة ومؤسسة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من أكثر من30 دولة، لعرض أحدث الابتكارات والتطبيقات العملية عبر قطاعات حيوية تشمل الخدمات الحكومية، المدن الذكية، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المالية، المدفوعات الرقمية، التنقل المستقبلي، وتحول الأعمال. ويُسجل عدد كبير من المؤسسات الدولية أول دخول لها إلى السوق المصري من خلال هذا الحدث، ما يعكس تنامي مكانة مصر كبوابة إقليمية للاستثمار والتوسع القائمين على الذكاء الاصطناعي.

كما تستضيف القمة أكثر من10 وزراء محليين ودوليين، إلى جانب مجالس وهيئات حوكمة عالمية بارزة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف مملوكة لـ77 حكومة وطنية، بالإضافة إلى مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتركّز الحوارات رفيعة المستوى على ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتوسيع البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز أطر الحوكمة، واستكشاف نماذج السياسات والاستثمار اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

ومع تقدم مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي، من المتوقع أن تمثل قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي Ai Everything MEA محطة محورية تُرسّخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي تُصاغ فيه ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا والشرق الأوسط.