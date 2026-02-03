مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

مالك تشيلسي ضمنهم.. من الشخصيات الرياضية المذكورة في ملف إبستين؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:16 م 03/02/2026 تعديل في 12:47 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ستيف تيش
  • عرض 7 صورة
    تود بويلي
  • عرض 7 صورة
    كيسي واسرمان
  • عرض 7 صورة
    كيسي واسرمان
  • عرض 7 صورة
    ستيف تيش
  • عرض 7 صورة
    كيسي واسرمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وثائق رقمية أصدرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن وجود صلات بين رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين وعدد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات محتملة من قبل الاتحادات الرياضية.

وكشف موقع "sportico"، أن الوثائق ضمت أكثر من ثلاثة ملايين مستند، بينها رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن إبستين كان على معرفة، أو سعى للتعرف، على شخصيات نافذة في المجال الرياضي.

ورغم أن هذه الرسائل لا تثبت تورط أي مالك في أنشطة غير قانونية، فإن المفوضين في الدوريات قد يفرضون عقوبات إذا اعتبروا أن هذه العلاقات تضر بسمعة المسابقات.

وأكد الموقع أنه من بين الأسماء التي وردت في الوثائق، ستيف تيش المالك المشارك ورئيس مجلس إدارة نيويورك جاينتس، وجوش هاريس مالك واشنطن كوماندرز، إضافة إلى تود بويلي مالك نادي تشيلسي، وكيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وبحسب تقرير The Athletic، تكرر اسم تيش مئات المرات في الوثائق، مع الإشارة إلى أن إبستين كان يبحث عن نساء لصالحه.

كما أظهرت رسائل تعود إلى عام 2013 وجود علاقة ودية بين الطرفين تضمنت مناقشات حول نساء وموضوعات أخرى، دون الإشارة إلى أي خرق للقانون.

وأكد تيش في بيان أنه لم يقبل دعوة إبستين لزيارة جزيرته، وأن النساء المشار إليهن كن بالغات، معربًا عن ندمه على تلك العلاقة.

من جهته، أعلن دوري كرة القدم الأمريكية أنه على دراية بالتقارير وبرد تيش، وسيعمل على مراجعة الوقائع لفهمها بشكل كامل.

إقرأ أيضًا:

حبس وخطوبة سرية ورسالة لإمام.. كهربا يكشف المشهد الأسوأ في تاريخه

كيف ودع الزمالك دونجا بعد رحيله للدوري السعودي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستيف تيش تشيلسي ملف إبستين وزارة العدل الأمريكية تود بويلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة -
أخبار مصر

صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة -
رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
مصراوى TV

ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي واقعة
مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
شئون عربية و دولية

مصر تؤكد للإمارات أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه
توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب تأخره في ضرب "محور الشر"
أخبار مصر

توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب تأخره في ضرب "محور الشر"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد