مالك تشيلسي ضمنهم.. من الشخصيات الرياضية المذكورة في ملف إبستين؟

كشفت وثائق رقمية أصدرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن وجود صلات بين رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين وعدد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبات محتملة من قبل الاتحادات الرياضية.

وكشف موقع "sportico"، أن الوثائق ضمت أكثر من ثلاثة ملايين مستند، بينها رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن إبستين كان على معرفة، أو سعى للتعرف، على شخصيات نافذة في المجال الرياضي.

ورغم أن هذه الرسائل لا تثبت تورط أي مالك في أنشطة غير قانونية، فإن المفوضين في الدوريات قد يفرضون عقوبات إذا اعتبروا أن هذه العلاقات تضر بسمعة المسابقات.

وأكد الموقع أنه من بين الأسماء التي وردت في الوثائق، ستيف تيش المالك المشارك ورئيس مجلس إدارة نيويورك جاينتس، وجوش هاريس مالك واشنطن كوماندرز، إضافة إلى تود بويلي مالك نادي تشيلسي، وكيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وبحسب تقرير The Athletic، تكرر اسم تيش مئات المرات في الوثائق، مع الإشارة إلى أن إبستين كان يبحث عن نساء لصالحه.

كما أظهرت رسائل تعود إلى عام 2013 وجود علاقة ودية بين الطرفين تضمنت مناقشات حول نساء وموضوعات أخرى، دون الإشارة إلى أي خرق للقانون.

وأكد تيش في بيان أنه لم يقبل دعوة إبستين لزيارة جزيرته، وأن النساء المشار إليهن كن بالغات، معربًا عن ندمه على تلك العلاقة.

من جهته، أعلن دوري كرة القدم الأمريكية أنه على دراية بالتقارير وبرد تيش، وسيعمل على مراجعة الوقائع لفهمها بشكل كامل.

إقرأ أيضًا:

حبس وخطوبة سرية ورسالة لإمام.. كهربا يكشف المشهد الأسوأ في تاريخه

كيف ودع الزمالك دونجا بعد رحيله للدوري السعودي؟