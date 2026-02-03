مباريات الأمس
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

02:03 م 03/02/2026 تعديل في 02:09 م
شهدت الساعات الماضية، تطورات ساخنة في ملف أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر وصندوق الاستثمار السعودي.

وغاب رونالدو عن مباراة النصر والرياض التي أقيمت أمس الإثنين، بسبب اعتراض اللاعب على قرارات صندوق الاستثمار السعودي.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا.

وفي تطورات للأزمة اليوم الثلاثاء، واصل رونالدو ابتعاده عن نادي النصر بعدما غاب عن مران الفريق الجماعي استعدادًا لمواجهة الاتحاد المقبلة.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن استمرار انقطاع رونالدو يأتي بدافع عدم الرضا عن وضع الفريق في سوق الانتقالات الشتوية، وعدم إبرام صفقات جديدة خلال ذات الفترة.

وأشارت الصحيفة أن بهذا الوضع، لم يتحدد موقف رونالدو من الكلاسيكو المرتقب بين النصر والاتحاد يوم الجمعة المقبلة، حيث تحوم الشكوك حول تواجده بقائمة الفريق.

