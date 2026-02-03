انطلاق تصفيات مسابقة "نحلة الأزهر للتهجي" لطلاب المعاهد بجنوب سيناء

شهدت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تصفيات مسابقة الأزهر الشريف "نحلة الأزهر القومية للتهجي"، بمشاركة العديد من الطلاب.

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن التصفيات تجري تحت إشراف الموجه العام للغة الإنجليزية، وتأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف تنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب، وتعزيز الثقة بالنفس، وروح المنافسة الإيجابية.

وأوضح رئيس الإدارة في تصريح اليوم، أن المسابقة تستهدف طلاب المعاهد الأزهرية من الصف الأول التمهيدي حتى الصف الثالث الثانوي، وتسهم في تطوير قدراتهم اللغوية والمعرفية، بما يدعم دور الأزهر الشريف في بناء جيل واعٍي مع التمسك بهويته الوطنية.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن أهداف تعليمية هامة، أهمها تعلم هجاء الكلمات الإنجليزية بشكل صحيح، وتطوير المهارات اللغوية والمعرفية، كما تسهم في مد جسور التواصل الثقافي، وانفتاح الطلاب على اللغات العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية، ومنحهم تجربة تعليمية فريدة خارج إطار المناهج التقليدية.