إعلان

انطلاق تصفيات مسابقة "نحلة الأزهر للتهجي" لطلاب المعاهد بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:36 م 03/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الاختبارات
  • عرض 7 صورة
    الفعاليات
  • عرض 7 صورة
    التصفيات
  • عرض 7 صورة
    الطلاب المشاركين
  • عرض 7 صورة
    فعاليات المسابقة
  • عرض 7 صورة
    المشاركين في المسابقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات تصفيات مسابقة الأزهر الشريف "نحلة الأزهر القومية للتهجي"، بمشاركة العديد من الطلاب.

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن التصفيات تجري تحت إشراف الموجه العام للغة الإنجليزية، وتأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف تنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب، وتعزيز الثقة بالنفس، وروح المنافسة الإيجابية.

وأوضح رئيس الإدارة في تصريح اليوم، أن المسابقة تستهدف طلاب المعاهد الأزهرية من الصف الأول التمهيدي حتى الصف الثالث الثانوي، وتسهم في تطوير قدراتهم اللغوية والمعرفية، بما يدعم دور الأزهر الشريف في بناء جيل واعٍي مع التمسك بهويته الوطنية.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن أهداف تعليمية هامة، أهمها تعلم هجاء الكلمات الإنجليزية بشكل صحيح، وتطوير المهارات اللغوية والمعرفية، كما تسهم في مد جسور التواصل الثقافي، وانفتاح الطلاب على اللغات العالمية مع الحفاظ على الهوية الوطنية، ومنحهم تجربة تعليمية فريدة خارج إطار المناهج التقليدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسابقة الأزهر الشريف "نحلة الأزهر القومية للتهجي أحمد بدير شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
نصائح طبية

دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
أخبار و تقارير

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن
زووم

بطلة "همام في أمستردام".. موناليزا تكشف سبب ابتعادها عن الفن
بعد انبعاث روائح وأدخنة.. البيئة تشن حملة تفتيش مفاجئة بالمريوطية والطالبية
أخبار مصر

بعد انبعاث روائح وأدخنة.. البيئة تشن حملة تفتيش مفاجئة بالمريوطية والطالبية
لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية
أخبار المحافظات

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد