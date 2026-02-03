مباريات الأمس
"أشبه بالمستحيل".. على ماذا اتفق يامال ونيمار قبل كأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:06 م 03/02/2026 تعديل في 01:07 م
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (3)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (5)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (4)
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (1)
    نيمار ووالده
    نيمار (4) (1)
    نيمار (3) (1)
    نيمار (6) (1)
    نيمار (1) (1)
    نيمار (2) (1)
    نيمار (5) (1)

كشف لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن اتفاق جمعه بالبرازيلـي نيمار جونيور قبل كأس العالم 2026، في حال التقى المنتخبان في المباراة النهائية للبطولة.

وأوضح يامال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الصداقة التي تجمعه بنيمار دفعتهما لاتخاذ قرار يحافظ على علاقتهما رغم احتمالية المنافسة، قائلًا إنه اتفق مع اللاعب البرازيلي على الذهاب في إجازة معًا إذا تواجهت إسبانيا والبرازيل في النهائي.

وجاءت تصريحات يامال بعد فوز برشلونة على إلتشي 3-1، بعدما لفت الأنظار خلال اللقاء عندما احتفل بهدفه بتقليد احتفالية نيمار الشهيرة عبر تشابك الذراعين، موضحًا أنه استعاد ذكرى احتفال النجم البرازيلي في دوري الأبطال عندما لعب مع باريس سان جيرمان، وكان يرغب في تكرارها على ملعب كامب نو.

وترتبط علاقة صداقة بين اللاعبين منذ زيارة يامال إلى ريو دي جانيرو في يونيو 2025، حيث أقام في منزل نيمار، كما تواصل معه مؤخرًا عبر مكالمة فيديو للحديث عن زيارة جديدة إلى البرازيل.

لماذا يعد اتفاق نيمار ولامين يامال شبه مستحيل؟

من المنتظر أن تشارك إسبانيا في المجموعة الثامنة ، بينما البرازيل في المجموعة الثالثة مع المغرب وهايتي واسكتلندا، ما يعني إمكانية عدم التقائهما إلا في المباراة النهائية المقرر يوم 19 يوليو في حال وصولهم.

بالإضافة إلي أن موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم لا يزال غير محسوم، بسبب تاريخه مع الإصابات الخطيرة، إضافة إلى تعافيه من جراحة في الركبة خضع لها في 22 ديسمبر 2025 لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يامال ونيمار لامين يامال نيمار كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا منتخب البرازيل

