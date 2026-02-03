أول تعليق من إبراهيم عادل بعد انضمامه لنوردشيلاند الدنماركي

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "الإمارات"، حيث يحتضن الصدام الكروي بين فريقي آرسنال وتشيلسي، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة آرسنال وتشيلسي كالتالي:

مباراة الذهاب شهدت تفوق آرسنال بالفوز على تشيلسي بنتيجة 3-2.

ألتقى فريقي آرسنال وتشيلسي في كأس كاراباو 9 مرات، فاز كل فريق 4 مباريات وحضر التعادل في لقاء.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الـ10 بتوقيت القاهرة.

تأهل أرسنال إلى نصف نهائي البطولة عقب الفوز على كريستال بالاس بركلات الجزاء بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما صعد تشيلسي بعد الفوز على كارديف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يلتقي الفائز من أرسنال وتشيلسي مع الفائز من مواجهة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو.

ألتقي الفريقان في جميع المسابقات بـ 211 مباراة، فاز تشيلسي في 64 لقاء، وآرسنال في 85 وتعادلا في 61 مواجهة.