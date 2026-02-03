"وصلت للتو".. أول تعليق من بنزيما بعد انتقاله للهلال السعودي
كتب : محمد خيري
وصل الفرنسي كريم بنزيمة إلى مدينة الرياض اليوم، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأصبح بنزيمة لاعبًا في الهلال بعد تعثر مفاوضاته لتجديد عقده مع الاتحاد السعودي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليختار الانتقال إلى بطل الدوري السعودي.
ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك فيديو لوصول اللاعب، حيث خاطب جماهير الفريق قائلاً: "أهلا بجماهيرنا، كيف حالكم؟ أنا سعيد بتواجدي هنا، وصلت إلى مدينة الرياض قادمًا من جدة .. نراكم قريبًا، السلام عليكم".