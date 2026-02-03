"وصلت للتو".. أول تعليق من بنزيما بعد انتقاله للهلال السعودي

أصغر حكم في أمم أفريقيا.. من هو عبدول ميفيري المكلف بإدارة مباراة الزمالك

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي

وصل الفرنسي كريم بنزيمة إلى مدينة الرياض اليوم، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى صفوف فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصبح بنزيمة لاعبًا في الهلال بعد تعثر مفاوضاته لتجديد عقده مع الاتحاد السعودي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليختار الانتقال إلى بطل الدوري السعودي.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك فيديو لوصول اللاعب، حيث خاطب جماهير الفريق قائلاً: "أهلا بجماهيرنا، كيف حالكم؟ أنا سعيد بتواجدي هنا، وصلت إلى مدينة الرياض قادمًا من جدة .. نراكم قريبًا، السلام عليكم".