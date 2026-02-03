مدرب ميسي يحسم الجدل.. هل سيلعب كأس العالم 2026؟

قبل صدام اليوم.. 7 معلومات هامة عن مباراة آرسنال وتشيلسي

حسم خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، الجدل بشأن إمكانية تواجد النجم المخضرم ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات ماسكيرانو التي أدلي بها عقب مباراة إنتر ميامي الودية في كولومبيا ضمن جولة الفريق في أمريكا الجنوبية.

حيث تلقى سؤالًا مباشرًا حول فرص مشاركة ميسي، ليرد بشكل حاسم: نعم، ولمَ لا؟، في إجابة سريعة منحت الجماهير الأمل في رؤية قائد الأرجنتين يدافع عن اللقب.

كما أبدى ماسكيرانو ثقته في قدرة المنتخب الأرجنتيني على دخول المونديال بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن الفريق يحافظ على مستوى تنافسي مرتفع منذ فترة ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

ورغم اعتقاد كثيرين أن ميسي سيكون ضمن القائمة النهائية التي يقودها ليونيل سكالوني، فإن القرار الرسمي لم يُحسم بعد، وقد يستمر الغموض حتى الأسابيع الأخيرة التي تسبق انطلاق البطولة.

وفي حال مشاركته، قد يحقق ميسي إنجازًا تاريخيًا بالظهور في ست نسخ من كأس العالم، لينضم إلى قائمة محدودة تضم كريستيانو رونالدو وجييرمو أوتشوا حال تواجده مع منتخب المكسيك.

