مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

مدرب ميسي يحسم الجدل.. هل سيلعب كأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:46 م 03/02/2026 تعديل في 12:46 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (6)
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (5)
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (1)
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (2)
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (3)
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي (4)
  • عرض 11 صورة
    حارس ميسي الشخصي (1)
  • عرض 11 صورة
    ماتيو ميسي روكوزو (2)
  • عرض 11 صورة
    تياجو ميسي روكوزو1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، الجدل بشأن إمكانية تواجد النجم المخضرم ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات ماسكيرانو التي أدلي بها عقب مباراة إنتر ميامي الودية في كولومبيا ضمن جولة الفريق في أمريكا الجنوبية.

حيث تلقى سؤالًا مباشرًا حول فرص مشاركة ميسي، ليرد بشكل حاسم: نعم، ولمَ لا؟، في إجابة سريعة منحت الجماهير الأمل في رؤية قائد الأرجنتين يدافع عن اللقب.

كما أبدى ماسكيرانو ثقته في قدرة المنتخب الأرجنتيني على دخول المونديال بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن الفريق يحافظ على مستوى تنافسي مرتفع منذ فترة ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

ورغم اعتقاد كثيرين أن ميسي سيكون ضمن القائمة النهائية التي يقودها ليونيل سكالوني، فإن القرار الرسمي لم يُحسم بعد، وقد يستمر الغموض حتى الأسابيع الأخيرة التي تسبق انطلاق البطولة.

وفي حال مشاركته، قد يحقق ميسي إنجازًا تاريخيًا بالظهور في ست نسخ من كأس العالم، لينضم إلى قائمة محدودة تضم كريستيانو رونالدو وجييرمو أوتشوا حال تواجده مع منتخب المكسيك.

إقرأ أيضًا:

مالك تشيلسي ضمنهم.. من الشخصيات الرياضية المذكورة في ملف إبستين؟

حبس وخطوبة سرية ورسالة لإمام.. كهربا يكشف المشهد الأسوأ في تاريخه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم 2026 ماسكيرانو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعضها تراجع 10 آلاف.. أسعار هواتف آيفون في مصر قبل وبعد التخفيض
أخبار و تقارير

بعضها تراجع 10 آلاف.. أسعار هواتف آيفون في مصر قبل وبعد التخفيض
"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
زووم

"يا ترى بعمل إيه مع تووليت؟".. منى عبدالغني تشوق جمهورها لعمل جديد
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
رياضة محلية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنك في الدوري المصري
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث
أخبار المحافظات

بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث
رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
أخبار مصر

رمضان 2026.. ننشر مواعيد أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 110 جنيهات.. الذهب ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد