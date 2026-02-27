مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:00

ألافيس

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

لامين يامال يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة

كتب : هند عواد

09:00 ص 27/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صديقة لامين يامال
  • عرض 7 صورة
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (2)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (4)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (5)
  • عرض 7 صورة
    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، الجدل من جديد، بشائعات ارتباطه بمؤثرة بريطانية، تدعى ليلي رولاند.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لامين يامال عاد للأضواء مجددا، بسبب علاقة عاطفية جديدة محتملة.

وبحسب برنامج "En todas las salsas" على قناة Mediaset Infinity، فإن المؤثرة البريطانية ليلي رولاند، البالغة من العمر 21 عاماً، والتي يتابعها أكثر من أربعة ملايين شخص على "إنستجرام"، قد استطاعت أن تجذب لاعب نادي برشلونة الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي لا يتابعان بعضهما، لكنهما معجبان ببعضهما، كما ظهرت اللاعبة في برشلونة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولدت ليلي رولاند في لندن، وعرفت بمحتواها في مجالات الموضة والسفر والجمال، وفي عام 2020، تعاونت مع العلامات التجارية ديور، وإيف سان لوران، ورابان، وألو، وفيكتوريا سيكريت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال صديقة لامين يامال برشلونة لامين يامال يثير الجدل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل لـ 12 ألف جنيه..أسعار تذاكر حفل شاكيرا في مصر
أخبار وتقارير

تصل لـ 12 ألف جنيه..أسعار تذاكر حفل شاكيرا في مصر
ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
رياضة محلية

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
عمرو دياب يحضر سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صورة)
دراما و تليفزيون

عمرو دياب يحضر سحور تركي آل الشيخ بالقاهرة (صورة)
تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"
دراما و تليفزيون

تامر حسني يوجه رسالة لـ عمرو سعد بسبب مسلسل "إفراج"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"