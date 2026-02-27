لامين يامال يثير الجدل بعلاقة عاطفية جديدة

أثار الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، الجدل من جديد، بشائعات ارتباطه بمؤثرة بريطانية، تدعى ليلي رولاند.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لامين يامال عاد للأضواء مجددا، بسبب علاقة عاطفية جديدة محتملة.

وبحسب برنامج "En todas las salsas" على قناة Mediaset Infinity، فإن المؤثرة البريطانية ليلي رولاند، البالغة من العمر 21 عاماً، والتي يتابعها أكثر من أربعة ملايين شخص على "إنستجرام"، قد استطاعت أن تجذب لاعب نادي برشلونة الشاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثنائي لا يتابعان بعضهما، لكنهما معجبان ببعضهما، كما ظهرت اللاعبة في برشلونة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ولدت ليلي رولاند في لندن، وعرفت بمحتواها في مجالات الموضة والسفر والجمال، وفي عام 2020، تعاونت مع العلامات التجارية ديور، وإيف سان لوران، ورابان، وألو، وفيكتوريا سيكريت.