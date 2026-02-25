إعلان

أمريكا.. قاض يحكم بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين إلى "دولة ثالثة"

كتب : مصراوي

11:59 م 25/02/2026

أمريكا.. قاض يحكم بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (أ ب)

حكم قاض اتحادي أمريكي الأربعاء بعدم قانونية السياسة الأخيرة التي تطبقها إدارة الرئيس دونالد ترامب المتمثلة في ترحيل المهاجرين إلى "دول ثالثة" لا تربطهم بها علاقات، وقال إنه يجب وقفها.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان إي. مورفي في ماساتشوستس على تعليق قراره لمدة 15 يومًا، مما يمنح الحكومة وقتا لاستئناف حكمه الأخير في القضية.

وأشار مورفي إلى أن المحكمة العليا الأمريكية حكمت لصالح الإدارة العام الماضي، وأوقفت قرار مورفي السابق مؤقتًا، ومهدت الطريق لرحلة تقل العديد من المهاجرين للاستمرار في طريقها إلى جنوب السودان الذي مزقته الحرب، والتي ليس لهم علاقات بها.

وقال مورفي إن المهاجرين الذين يتحدون سياسة وزارة الأمن الداخلي لديهم الحق في الحصول على فرصة للاعتراض قبل ترحيلهم إلى دولة ثالثة. وخلص القاضي إلى أن هذه السياسة "تلغي الطعون المشروعة للترحيل إلى دولة ثالثة عن طريق تنفيذ الترحيل قبل إثارة تلك الطعون".

وكتب مورفي: "هذه هي قوانيننا، وبامتنان عميق للحظ الذي لا يصدق لأن يولد المرء في الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد هذه المحكمة هذه القوانين والمبدأ الأساسي لأمتنا: أنه لا يجوز حرمان أي شخص في هذا البلد من الحياة أو الحرية أو الملكية، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قاض اتحادي أمريكي ترامب ترحيل المهاجرين المحكمة العليا الأمريكية جنوب السودان سياسة ترحيل المهاجرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
رمضان ستايل

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
جنات ومحمد رمضان ومصطفى شعبان.. نجوم الفن يشاركون في عزاء شقيق زينة
دراما و تليفزيون

جنات ومحمد رمضان ومصطفى شعبان.. نجوم الفن يشاركون في عزاء شقيق زينة
نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
اقتصاد

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"