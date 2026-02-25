أمريكا.. قاض يحكم بعدم قانونية سياسة ترحيل المهاجرين إلى "دولة ثالثة"

واشنطن - (أ ب)

حكم قاض اتحادي أمريكي الأربعاء بعدم قانونية السياسة الأخيرة التي تطبقها إدارة الرئيس دونالد ترامب المتمثلة في ترحيل المهاجرين إلى "دول ثالثة" لا تربطهم بها علاقات، وقال إنه يجب وقفها.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بريان إي. مورفي في ماساتشوستس على تعليق قراره لمدة 15 يومًا، مما يمنح الحكومة وقتا لاستئناف حكمه الأخير في القضية.

وأشار مورفي إلى أن المحكمة العليا الأمريكية حكمت لصالح الإدارة العام الماضي، وأوقفت قرار مورفي السابق مؤقتًا، ومهدت الطريق لرحلة تقل العديد من المهاجرين للاستمرار في طريقها إلى جنوب السودان الذي مزقته الحرب، والتي ليس لهم علاقات بها.

وقال مورفي إن المهاجرين الذين يتحدون سياسة وزارة الأمن الداخلي لديهم الحق في الحصول على فرصة للاعتراض قبل ترحيلهم إلى دولة ثالثة. وخلص القاضي إلى أن هذه السياسة "تلغي الطعون المشروعة للترحيل إلى دولة ثالثة عن طريق تنفيذ الترحيل قبل إثارة تلك الطعون".

وكتب مورفي: "هذه هي قوانيننا، وبامتنان عميق للحظ الذي لا يصدق لأن يولد المرء في الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد هذه المحكمة هذه القوانين والمبدأ الأساسي لأمتنا: أنه لا يجوز حرمان أي شخص في هذا البلد من الحياة أو الحرية أو الملكية، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".