القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد الميموني

07:46 م 23/02/2026
يلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق إيفرتون اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا على استاد "هيل ديكينسون".

ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة بينما يحتل فريق إيفرتون المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

