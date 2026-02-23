مباريات الأمس
جميع المباريات

"لسوء النتائج".. الزوراء العراقي ينهي تعاقده مع عماد النحاس

كتب : محمد عبد الهادي

08:19 م 23/02/2026
حسم نادي الزوراء العراقي موقفه من مصير المدرب المصري عماد النحاس، المدير الفني لفريق كرة القدم.

وكشفت قناة "الكاس" القطرية، أن نادي الزوراء قرر إنهاء تعاقده مع عماد النحاس بسبب تراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

وأوضحت القناة أن النادي وعماد النحاس اتفقا على إنهاء التعاقد بالتراضي، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها في مسابقة الدوري أمام الكرخ بنتيجة (3-1).

جدير بالذكر أن النحاس يتولي القيادة الفنية لنادي الزوراء منذ شهر إكتوبر الماضي، وقاد الفريق في 20 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 11 فوزًا، مقابل 5 تعادلات و4 خسائر.

