بعد انضمامه لمنتخب مصر.. كريم أحمد يكشف نصيحة محمد صلاح له

كتب : محمد عبد الهادي

05:37 م 23/02/2026
تحدث كريم أحمد، لاعب منتخب مصر مواليد 2007، والمحترف ضمن صفوف ليفربول، عن سعادته بالانضمام إلى المعسكر، في تصريحات عبر الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال: "أنا فخور جدًا، إنها لحظة مميزة بالنسبة لي خصوصًا أنها جاءت في شهر رمضان، الأجواء رائعة جدًا، والفريق جعلني أشعر بترحيب كبير منذ اليوم الأول".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، المرافق على مستوى عالٍ جدًا، سواء المسبح أو المنتجع الصحي أو الصالة الرياضية، وكذلك الملاعب، كل شيء منظم وممتاز بشكل عام".

وتابع: لدي علاقة جيدة جدًا مع الكابتن وائل، تحدثت معه قبل أن آتي إلى هنا، تم التواصل مع نادي ليفربول ثم أبلغني النادي بالأمر".

وواصل: "تحدثت من قبل مع محمد صلاح، ونصحني بالاستمرار في العمل الجاد، وأكد لي أن الفرص ستأتي، وأنني بإذن الله سأحصل على فرصة اللعب لمنتخب مصر وللفريق الأول.

واختتم: والدتي من الإسكندرية ووالدي من طنطا، سبق لي زيارة مصر أكثر من مرة، وهذا هو معسكري التدريبي الرابع مع منتخب مصر، وذهبت من قبل إلى القاهرة للعب كرة القدم، كما زرت عائلتي هناك في عطلات سابقة.

كريم أحمد ليفربول منتخب مصر محمد صلاح

