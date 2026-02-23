مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من يويفا تجاه بريستياني بعد تهمة العنصرية ضد فينيسيوس

كتب : محمد عبد الهادي

05:42 م 23/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وبريستياني (2)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (2)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (3)
  • عرض 10 صورة
    مشادة فينيسيوس وسيميوني (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مشادة فينيسيوس وسيميوني (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس وسيميوني (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    فينيسيوس جونيور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، لمدة مباراة واحدة بشكل مؤقت، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالتصرف المنسوب إليه تجاه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وجاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة له، بشأن مزاعم حدوث سلوك تمييزي خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، والتي أقيمت في 17 فبراير 2026.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأن الإيقاف جاء بسبب مخالفة مبدئية للمادة 14 من لوائح الانضباط الخاصة بالمسابقة والمتعلقة بالسلوك التمييزي، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على طلب المفتش المكلف بالتحقيق وتقريره الأولي.

وأكد البيان أن هذا القرار مؤقت ولا يمنع صدور قرارات تأديبية أخرى لاحقًا، بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل وتقديم التقرير النهائي إلى الجهات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فينيسيوس جونيور ينيسيوس ريستياني ويفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجم كرة بالنادي الأهلي.. ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

نجم كرة بالنادي الأهلي.. ضيف حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي العشرات من موظفيها
شئون عربية و دولية

السفارة الأمريكية في لبنان تجلي العشرات من موظفيها
رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
جنة الصائم

رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية
حوادث وقضايا

القبض على حارس عقار تحرش بطفلة ونشر فيديو للواقعة في الإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"