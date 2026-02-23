أول قرار من يويفا تجاه بريستياني بعد تهمة العنصرية ضد فينيسيوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، لمدة مباراة واحدة بشكل مؤقت، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالتصرف المنسوب إليه تجاه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وجاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة له، بشأن مزاعم حدوث سلوك تمييزي خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، والتي أقيمت في 17 فبراير 2026.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي بأن الإيقاف جاء بسبب مخالفة مبدئية للمادة 14 من لوائح الانضباط الخاصة بالمسابقة والمتعلقة بالسلوك التمييزي، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على طلب المفتش المكلف بالتحقيق وتقريره الأولي.

وأكد البيان أن هذا القرار مؤقت ولا يمنع صدور قرارات تأديبية أخرى لاحقًا، بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل وتقديم التقرير النهائي إلى الجهات المختصة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.