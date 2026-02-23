مباريات الأمس
وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر للسلاح بعد إنجاز بطولة أفريقيا

كتب : محمد خيري

12:46 م 23/02/2026
    وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب مصر للسلاح
    وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب مصر للسلاح 2
    وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب مصر للسلاح 1

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للسلاح، بحضور الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والكابتن أحمد سمير الميداني رئيس بعثة المنتخب ونائب رئيس الاتحاد، وذلك بعد الأداء المميز الذي أظهره أبطال مصر في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب 2026 في السنغال، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 حتى 21 فبراير.

إنجاز استثنائي

أشاد الوزير بالمستوى الفني والروح القتالية للاعبين واللاعبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة للرياضة والرياضيين، ويبرز قوة قاعدة الناشئين والشباب في لعبة السلاح، التي تتميز بها مصر على الصعيدين القاري والدولي.

وأضاف أن تصدر مصر للبطولة بهذا الفارق الكبير في عدد الميداليات يؤكد نجاح خطط الإعداد والتأهيل التي يعتمدها الاتحاد المصري للسلاح، متمنيًا استمرار التفوق ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.

حصاد الميداليات

حقق المنتخب المصري 42 ميدالية متنوعة، منها:

22 ذهبية

9 فضية

11 برونزية

ليتصدر جدول ترتيب البطولة عن جدارة، ويعكس الهيمنة المصرية على منافسات السلاح في إفريقيا بمختلف الفئات العمرية، ويؤكد ريادة مصر في اللعبة على مستوى القارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الرياضة منتخب مصر للسلاح بطولة أفريقيا

