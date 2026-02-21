مباريات الأمس
بينهم محمد صلاح.. 37 لاعبا جديدا يتنافسون في قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ ليفربول

كتب : هند عواد

12:52 م 21/02/2026
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون

أطلق الموقع الرسمي لنادي ليفربول، استطلاع رأي يضم أفضل لاعبي الريدز منذ عام 1892، وسيتم الكشف عنه خلال الصيف.

وذكر الموقع، أن هناك 37 لاعبا يتنافسون للحصول على المركز الأولى في قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ ليفربول.

وتعتبر هذه النسخة الثالثة من التصنيف بعد أن تم إجراؤه تحت اسم "100 لاعب هزوا الكوب" في عام 2006 ثم مرة أخرى في عام 2013.

ومنذ ذلك التصويت الأخير قبل 13 عامًا، فاز ليفربول بالعديد من الألقاب الكبرى وشهد تألق مجموعة من عظماء العصر الحديث على أرض الملعب، ويظهر عدد كبير منهم لأول مرة في القائمة الطويلة التي تضم 250 متنافساً يتنافسون على الظهور في القائمة النهائية المكونة من 100 متنافس.

كثير منهم أعضاء حاليون في الفريق، بما في ذلك العديد من الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين والفائزين بدوري أبطال أوروبا: أليسون بيكر، جو جوميز، كورتيس جونز، أندي روبرتسون، محمد صلاح وفيرجيل فان ديك.

ويوجد أيضا كل من، كونور برادلي، وواتارو إندو، وكودي جاكبو، وريان جرافنبيرش، وإبراهيما كوناتي، وأليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي.

ويُعد كل من هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس، وكلاهما معار حاليًا، من بين المرشحين أيضًا.

وكذلك الحال بالنسبة للاعب الراحل ديوجو جوتا، الذي توفي بشكل مأساوي في حادث سير في يوليو 2025.

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟


