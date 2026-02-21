مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

بنزيما ضد فريقه السابق.. موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

11:32 ص 21/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الهلال والاتحاد (2)
  • عرض 4 صورة
    الهلال والاتحاد (1)
  • عرض 4 صورة
    الهلال والاتحاد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، ضيفا على الهلال، مساء اليوم، في قمة مرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تقام مباراة الهلال والاتحاد، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "المملكة آرينا" في الرياض، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

ويعد هذه اللقاء الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثا للهلال، ضد فريقه السابق الاتحاد، وذلك بعد رحيله بإنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفا بنفس عدد النقاط، ويحل الاتحاد حامل اللقب، في المركز السابع بـ37 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تنقل مباراة الهلال والاتحاد عبر منصة وقنوات ثمانية، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي.

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال والاتحاد الاتحاد الدوري السعودي كريم بنزيما

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
اقتصاد

قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات السبت
يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
رياضة عربية وعالمية

يرحل عن الأهلي بالمجان.. أليو ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا الإسباني
كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
أخبار

كيف تصحح نيتك وتقوّي إرادتك في زمن الفتن؟.. الشيخ أحمد الطلحي يوضح
هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
فيديوهات رمضان

هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير