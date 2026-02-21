بنزيما ضد فريقه السابق.. موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، ضيفا على الهلال، مساء اليوم، في قمة مرتقبة بالدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

تقام مباراة الهلال والاتحاد، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "المملكة آرينا" في الرياض، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي.

ويعد هذه اللقاء الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثا للهلال، ضد فريقه السابق الاتحاد، وذلك بعد رحيله بإنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة، فيما يأتي النصر وصيفا بنفس عدد النقاط، ويحل الاتحاد حامل اللقب، في المركز السابع بـ37 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تنقل مباراة الهلال والاتحاد عبر منصة وقنوات ثمانية، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي.

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟



