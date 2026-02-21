مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

كادت تفقد عينها.. لاعبة تنجو بأعجوبة من مأساة في بطولة ميلانو للتزلج

كتب : هند عواد

12:39 م 21/02/2026

لاعبة تنجو بأعجوبة من مأساة في بطولة ميلانو للتزلج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت بطولة ميلانو للتزلج، حادثة مأساوية للمتسابقة البولندية كاميلا سيلير، البالغة من العمر 25 عامًا، كادت أن تفقد عينها بسببها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المتزلجة البولندية سقطت أرضاً، وتسببت شفرة من حذاء تزلج منافستها في جرح غائر قرب عينها، وخضعت لعملية جراحية وبقيت في المستشفى ليلة واحدة.

ووفقًا لما ذكره متحدث باسم اللجنة الأولمبية البولندية، أمضت كاميلا ليلتها في المستشفى، وهي بكامل وعيها بعد خضوعها لعملية جراحية، وقال المتحدث: "إنها شجاعة للغاية".

وقع الحادث في الجولة الأخيرة من ربع نهائي سباق التزلج القصير لمسافة 1500 متر، عندما كان المتزلجون قد وصلوا إلى أقصى سرعة في سباق تصل فيه السرعات إلى حوالي 50 كم/ساعة، فقدت سيلير توازنها وسقطت، واتجهت شفرة حذاء التزلج الأمريكي مباشرة نحو وجه سيلير، مما أدى إلى سقوط نظارتها وإصابة وجهها في منطقة قريبة جدًا من عينها اليسرى.

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة ميلانو للتزلج حادثة مأساوية كاميلا سيلير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
أخبار البنوك

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
أول تعليق من سمية الخشاب على اعتذار غادة عبدالرازق
دراما و تليفزيون

أول تعليق من سمية الخشاب على اعتذار غادة عبدالرازق
موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي - بيان رسمي
أخبار مصر

موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي - بيان رسمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
أخبار مصر

برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان