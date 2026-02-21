كادت تفقد عينها.. لاعبة تنجو بأعجوبة من مأساة في بطولة ميلانو للتزلج

شهدت بطولة ميلانو للتزلج، حادثة مأساوية للمتسابقة البولندية كاميلا سيلير، البالغة من العمر 25 عامًا، كادت أن تفقد عينها بسببها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المتزلجة البولندية سقطت أرضاً، وتسببت شفرة من حذاء تزلج منافستها في جرح غائر قرب عينها، وخضعت لعملية جراحية وبقيت في المستشفى ليلة واحدة.

Kamila Sellier sufrió un corte sobre el ojo izquierdo con la cuchilla del patín de una rival durante los cuartos de los 1500m en #MilanoCortina2026.



Recibió puntos de sutura y fue trasladada al hospital. Está estable y sin daños en la visión. 🙏⛸️pic.twitter.com/Lw7mHSXsQA — Histoporte (@histoporte_) February 21, 2026

ووفقًا لما ذكره متحدث باسم اللجنة الأولمبية البولندية، أمضت كاميلا ليلتها في المستشفى، وهي بكامل وعيها بعد خضوعها لعملية جراحية، وقال المتحدث: "إنها شجاعة للغاية".

وقع الحادث في الجولة الأخيرة من ربع نهائي سباق التزلج القصير لمسافة 1500 متر، عندما كان المتزلجون قد وصلوا إلى أقصى سرعة في سباق تصل فيه السرعات إلى حوالي 50 كم/ساعة، فقدت سيلير توازنها وسقطت، واتجهت شفرة حذاء التزلج الأمريكي مباشرة نحو وجه سيلير، مما أدى إلى سقوط نظارتها وإصابة وجهها في منطقة قريبة جدًا من عينها اليسرى.

