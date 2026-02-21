خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟

كواليس صداقة محمد صلاح مع لاعبي ليفربول في التدريبات.. من هم الأقرب له؟

يسعى الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لإثبات جدارته في خط هجوم فريق جوارديولا، عندما يواجه خصمه المفضل نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم.

ويواجه مانشستر سيتي، نظيره نيوكاسل يونايتد، في العاشرة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي، في محاولته للحاق بصدارة جدول الترتيب، مستغلا تعثر أرسنال.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل، سيتقلص الفارق بينه وبين أرسنال إلى نقطتين فقط، بعد تعثر المدفعجية بالتعادل مع وولفرهامبتون 2-2، في الجولة الماضية.

ويمكن أن يثبت عمر مرموش جدارته في خط هجوم مانشستر سيتي، إذ سجل لاعب منتخب مصر 5 أهداف في شباك نيوكاسل يونايتد، خلال مباراتين فقط.

وسجل مرموش ثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد، الموسم الماضي، ثم أضاف هدفين في فوز مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.