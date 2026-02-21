ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد حركة المحافظين الأخيرة، والتشكيل الحكومي الجديد، اليوم السبت.

وقدم "مدبولي"، الشكر للمحافظين السابقين، موجهًا المحافظين الجدد بضرورة المتابعة والتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد بمقر الرئاسة في مصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

