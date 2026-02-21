يقترب النجم البرازيلي كاسيميرو من اتخاذ قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة، بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بعد مسيرة امتدت لأربعة أعوام داخل ملعب أولد ترافورد.

وكشفت تقارير صحيفة خلال الساعات الماضية، عن اهتمام عدة أندية للتعاقد مع كاسيميرو أبرزها إنتر ميامي المملوك لـ ديفيد بيكهام وناديه السابق ساو باولو، إذ من المتوقع أن يقدم الأخير عقداً لمدة عامين مع خيار العمل بالنادي بعد انتهاء العقد في محاولة لإعادة اللاعب إلى مسقط رأسه.

وأشارت التقارير إلى أنه تم رصد كاسيميرو خلال قضائه إجازة قصيرة في ميامي برفقة زوجته آنا للاطلاع على المنطقة وتقييم خياراته بعد نهاية كأس العالم الصيف المقبل، مضيفة أن نادي إنتر ميامي يأتي على رأس خياراته خاصة بعدما سيجمعه قميص واحد مع مواطنه السابق وخصمه في برشلونة ليونيل ميسي، بجانب خوض تجربة جديدة بالدوري الأمريكي.

وأضافت الصحيفة أن السعودية تبقى خياراً مطروحاً أمام اللاعب، مع اهتمام محتمل من النصر للانضمام إلى زميله السابق أيضاً كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر أن كاسيميرو انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من ريال مدريد في صيف 2022، في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، وخاض بقميص الشياطين 21 مباراة في آخر موسم له ليصل إجمالي مشاركاته إلى 146 مباراة.