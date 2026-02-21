مباريات الأمس
بنفيكا يحقق مع مشجعيه بعد عنصريتهم تجاه فينيسيوس جونيور

كتب : نهي خورشيد

07:00 ص 21/02/2026

بنفيكا يحقق مع مشجعيه بعد عنصريتهم تجاه فينيسيوس ج

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي فتح تحقيقاً داخلياً مع اثنين من مشجعيه، عقب ظهورهما في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي وهما يقومان بحركات القرود للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة الفريق أمام ريال مدريد، الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد المتحدث باسم بنفيكا لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة أن التحقيق يشمل تحديد ما إذا كان المشجعان مرتبطان رسمياً بالنادي، مما سيؤدي ذلك إلى طردهما من النادي في حال ثبوت توجيه حركات لنجم الريال.

وكان الفريق الكروي بنادي ريال مدريد حقق فوزاً على بنفيكا بهدف سجله فينيسيوس جونيور، وذلك خلال المواجهة التي شهدت عنصرية ضد اللاعب البرازيلي من قبل لاعب بنفيكا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني موجهاً له لفظ "قرد".

ونفى بريستياني هذه الاتهامات عبر حسابه على "إنستجرام"، بينما دافع عنه النادي في بيان رسمي مؤكداً أنه ضحية لحملة تشويه.

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق رسمي حول السلوك التمييزي من جانب بريستياني، فيما قدم ريال مدريد يوم الخميس الماضي جميع الأدلة المتاحة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالواقعة التي أدت إلى توقف المباراة لمدة نحو عشر دقائق.

نادي بنفيكا فينيسيوس جونيور ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

