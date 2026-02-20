مباريات الأمس
كواليس صداقة محمد صلاح مع لاعبي ليفربول في التدريبات.. من هم الأقرب له؟

كتب : نهي خورشيد

07:00 م 20/02/2026
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (2)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (6)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (4)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (1)
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر (1)
    صلاح ينشر صور من تدريبات ليفربول (4)
    صلاح ينشر صور من تدريبات ليفربول (3)
    محمد صلاح من تدريبات ليفربول 1
    إطلالة محمد صلاح خلال حضوره لتدريبات ليفربول
    تدريبات ليفربول
    صلاح ينضم إلى تدريبات ليفربول
    صلاح ينضم إلى تدريبات ليفربول
    صلاح ينضم إلى تدريبات ليفربول
    صلاح ينضم إلى تدريبات ليفربول
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول
    محمد صلاح في تدريبات ليفربول

يتساءل عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العربية حول العالم، عن طبيعة علاقة الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بزملائه في الفريق منذ انضمامه إلى صفوف الريدز في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانيةعن تفاصيل يومية داخل تدريبات ليفربول، موضحة أن أول ثلاثة لاعبين يصلون إلى مركز التدريبات بشكل دائم هم المجريان دومينيك سوبوسلاي وميلوش كيركيز إلى جانب محمد صلاح.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي المجري يشكلان أقرب الأصدقاء للنجم المصري، إذ يتناولون القهوة سوياً بشكل دائم داخل مقر التدريبات ويتبادلون الزيارات خارج الملعب، كما يجتمعون لتناول الطعام ويقضون بعض الوقت في لعب الطاولة معاً

ليفربول في الدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي ليفربول لمواجهة نظيره نوتنجهام فورست يوم الأحد المقبل الموافق 22 فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة البريميرليج.

ويحتل ليفربول حالياً المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة بعد مرور 26 جولة من الموسم، إذ يتخلف الفريق بفارق 16 نقطة كاملة عن آرسنال المتصدر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح في تدريبات ليفربول محمد صلاح ليفربول صداقة صلاح بلاعبي ليفربول تدريبات ليفربول الدوري اللإنجليزي

