طلب قياسي على تذاكر مونديال 2026.. فيفا يكشف الأرقام

كتب : نهي خورشيد

06:00 م 20/02/2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر بطولة كأس العالم 2026، خلال المرحلة الأولى من عملية البيع بنظام السحب العشوائي.

وأوضح الفيفا في بيان رسمي أن بوابة التقديم التي فتحت في 11 ديسمبر 2025 وأغلقت في 13 يناير 2026 شهدت متوسطاً يومياً بلغ نحو 15 مليون طلب على مدار 33 يوماً، مؤكداً أن جميع الطلبات تم التحقق منها باستخدام بيانات بطاقات ائتمان فريدة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الطلبات جاءت من مشجعين يمثلون جميع الاتحادات الوطنية ليعكس ذلك اتساع نطاق الاهتمام العالمي بالبطولة التي ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.

ووفقاً للبيان جاءت أكبر نسب الطلبات من جماهير ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا، إلى جانب الدول المستضيفة.

وسجلتمواجهة كولومبيا والبرتغال في ميامي يوم 27 يونيو أعلى معدلات الطلب في هذه المرحلة، فيما حظيت مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي يوم 11 يونيو والمباراة النهائية في نيويورك نيوجيرسي يوم 19 يوليو، إضافة إلى لقاء المكسيك وكوريا الجنوبية في جوادالاخارا يوم 18 يونيو ومباراة من دور الـ32 في تورونتو يوم 2 يوليو، إقبال واسع من الجماهير.

ومن جانبه، أكد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا أن تلقي نصف مليار طلب في أشهر قليلة يعكس الشعبية الاستثنائية للبطولة.

وشدد الفيفا في ختام بيانه على أن الحصول على تذكرة مباراة لا يضمن دخول الدول المستضيفة، مطالباً الجماهير بمراجعة الجهات الرسمية المختصة بشأن التأشيرات ومتطلبات السفر قبل إتمام ترتيباتهم.

