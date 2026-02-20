مباريات الأمس
رقم ضخم.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 20/02/2026
تشهد الفترة الأخيرة، العديد من التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، وسط أنباء عن اقتراب رحيله عن الليفر بنهاية الموسم الجاري.

وذكر "Wilson Cox" أن إدارة ليفربول حددت القيمة المالية المطلوبة للموافقة على رحيل محمد صلاح، في ظل رغبة النادي في الاستفادة من أي عرض مالي كبير حال اتخاذ قرار بيع نجمه الأول.

وبحسب التقرير، يسعى ليفربول للحصول على 55 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع انفتاح صلاح على فكرة الرحيل، في ظل اهتمام واضح من أندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه.

ويمتلك قائد منتخب مصر عدة عروض، أبرزها من الاتحاد والهلال، إلى جانب عرض من جالطة سراي، وآخر من الدوري الأمريكي، فيما لم يحسم اللاعب قراره النهائي حتى الآن بشأن الاستمرار أو خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الهلال السعودي الدوري الإنجليزي

