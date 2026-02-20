نشرت وزارة النقل والمواصلات، صباح اليوم الجمعة، مجموعة من اللقطات لأحدث تصوير جوي لتقدم الأعمال بمشروع مترو الإسكندرية، والتي يظهر من خلالها حجم الإنجاز الذي حقتته الوزارة في هذا المشروع الحيوي والهام.

وأوضح "البيان" أن المشروع يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).

وأضاف أنه تجري حاليًا أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار في القطاعات من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي.

واستكمل البيان: كما يتم تنفيذ أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة للمحطات بالمشروع، إلى جانب تقدم أعمال التسوية والأسوار في ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع بدء أعمال المباني والبنية الأساسية.

وأوضحت وزارة النقل، أن المشروع يشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة للمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، واستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود، حيث يعتمد التشغيل على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشارت "الوزارة" أن المشروع يهدف أيضًا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

ويتيح الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

وتجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط، والتي تمتد من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/مطروح بطول إجمالي 31 كم، وتشمل 22 محطة، مما يقلل الحاجة إلى نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذه المرحلة.

واختتمت الوزارة بيانها، بأنه يجري أيضًا التخطيط لمسار المرحلة الثالثة من الخط، والتي تمتد من الكيلومتر 21 إلى مطار برج العرب، لربط مدينة الإسكندرية بالمطار وتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

اقرأ أيضًا:

"النقل" تكشف تفاصيل مشروع مترو الإسكندرية (إنفوجرافيك)

أحدث 20 صورة لتقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية