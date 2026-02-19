بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الجدل حول العقوبات المنتظرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي بدور المجموعات.

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي بالجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، بعض الاشتباكات بين الجمهور واللاعبين من خلال رمي زجاجات المياه.

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصادر داخل الإتحاد الأفريقي تؤكد على عقوبات شديدة بسبب ما حدث في مباراة الأهلي و الجيش الملكي".

وتابع الغندور: "العقوبات ستعلن قريبا من قبل لجنة الإنضباط في الإتحاد الأفريقي".