الدوري المصري

الأهلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

0 3
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

0 0
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

1 1
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

1 1
21:00

النجمة

جميع المباريات

الغندور يثير الجدل بشأن عقوبات كاف المنتظرة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب : محمد عبد الهادي

09:33 م 19/02/2026
  عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (3) (1)
  • عرض 17 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (1) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (8) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (7) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (6) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (11) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (12) (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (9) (1)
  • عرض 17 صورة
    الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (2) (2)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي والجيش الملكي (2) (1)
  • عرض 17 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (10) (1)
  • عرض 17 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 17 صورة
    أحداث شغب في مباراة الأهلي والجيش الملكي (2) (1) (1)

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الجدل حول العقوبات المنتظرة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي بدور المجموعات.

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي بالجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، بعض الاشتباكات بين الجمهور واللاعبين من خلال رمي زجاجات المياه.

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصادر داخل الإتحاد الأفريقي تؤكد على عقوبات شديدة بسبب ما حدث في مباراة الأهلي و الجيش الملكي".

وتابع الغندور: "العقوبات ستعلن قريبا من قبل لجنة الإنضباط في الإتحاد الأفريقي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والجيش الملكي الأهلي الجيش الملكي كاف خالد الغندور

