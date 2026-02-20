دعم برازيلي لفينيسيوس جونيور بعد تعرضه للعنصرية في دوري الأبطال

أكدت حكومة البرازيل التزامها الكامل بمكافحة العنصرية في الملاعب معلنة عن تقديم الدعم الشامل للنجم الدولي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، عقب تعرضه لإساءة عنصرية خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشدد بيان وزارتي الرياضة والمساواة العرقية على أن العنصرية تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان واعتداءً مباشراً على القيم الأساسية للرياضة.

كما أكد البيان أن مثل هذه السلوكيات جريمة لا يمكن التسامح معها، وأن الملاعب يجب أن تظل مساحات قائمة على الاحترام والتعايش وتعزيز المساواة.

وأشار البيان إلى أن الوزارتين تتابعان عن قرب التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الواقعة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل البروتوكول المناهض للعنصرية خلال المباريات واتخاذ إجراءات حازمة بحق أي طرف يثبت تورطه، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

واختتمت الحكومة البرازيلية بيانها بالتأكيد على أن مواجهة العنصرية مسؤولية جماعية، وليست قضية فردية مجددة التزامها بتعزيز قيم الكرامة الإنسانية والمساواة داخل الملاعب وخارجها.

والجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد وبنفيكا التي أقيمت الثلاثاء الماضي، شهدت توقفاً عدة دقائق بعدما أبلغ فينيسيوس حكم اللقاء بتعرضه لإهانة عنصرية خلال مشادة مع لاعب الفريق البرتغالي جيانلوكا بريستياني.