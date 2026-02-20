مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

دعم برازيلي لفينيسيوس جونيور بعد تعرضه للعنصرية في دوري الأبطال

كتب : نهي خورشيد

02:00 ص 20/02/2026

فينيسيوس جونيور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت حكومة البرازيل التزامها الكامل بمكافحة العنصرية في الملاعب معلنة عن تقديم الدعم الشامل للنجم الدولي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، عقب تعرضه لإساءة عنصرية خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشدد بيان وزارتي الرياضة والمساواة العرقية على أن العنصرية تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان واعتداءً مباشراً على القيم الأساسية للرياضة.

كما أكد البيان أن مثل هذه السلوكيات جريمة لا يمكن التسامح معها، وأن الملاعب يجب أن تظل مساحات قائمة على الاحترام والتعايش وتعزيز المساواة.

وأشار البيان إلى أن الوزارتين تتابعان عن قرب التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الواقعة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل البروتوكول المناهض للعنصرية خلال المباريات واتخاذ إجراءات حازمة بحق أي طرف يثبت تورطه، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

واختتمت الحكومة البرازيلية بيانها بالتأكيد على أن مواجهة العنصرية مسؤولية جماعية، وليست قضية فردية مجددة التزامها بتعزيز قيم الكرامة الإنسانية والمساواة داخل الملاعب وخارجها.

والجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد وبنفيكا التي أقيمت الثلاثاء الماضي، شهدت توقفاً عدة دقائق بعدما أبلغ فينيسيوس حكم اللقاء بتعرضه لإهانة عنصرية خلال مشادة مع لاعب الفريق البرتغالي جيانلوكا بريستياني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البرازيل فينيسيوس جونيور ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي
جنة الصائم

ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
ضياء داود: قانون جديد للإيجار القديم قريبًا - فيديو
أخبار مصر

ضياء داود: قانون جديد للإيجار القديم قريبًا - فيديو
من خطط ترامب لغزة إلى حرب محتملة على إيران.. وتحدي إسرائيل في الأقصى (العالم
أخبار وتقارير

من خطط ترامب لغزة إلى حرب محتملة على إيران.. وتحدي إسرائيل في الأقصى (العالم
عمرو عبد الجليل وشقيقه الداعية أيمن يثيران الجدل ببرنامج "توأم رمضان"
دراما و تليفزيون

عمرو عبد الجليل وشقيقه الداعية أيمن يثيران الجدل ببرنامج "توأم رمضان"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة