الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

بينها الزمالك ضد حرس الحدود.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 20/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري المصري، ومباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة

الزمالك ضد حرس الحدود - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

بيراميدز ضد سيراميكا كليو باترا - 9:30 مساء

الإسماعيلي ضد وادي دجلة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

غزل المحلة ضد زد - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة

ضمك ضد الشباب - 9:00 مساء - ثمانية

التعاون ضد الفيحاء - 9:00 مساء - ثمانية

الأخدود ضد القادسية - 9:00 مساء - ثمانية

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الجمعة

ماينز ضد هامبورج - 9:30 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة

أتلتيك بلباو ضد إلتشي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباراة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة

ساسولو ضد هيلاس فيرونا - 9:45 مساء - منصة STARZPLAY

موعد مباراة الدوري الفرنسي اليوم الجمعة

بريست ضد أولمبيك مارسيليا - 9:45 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات اليوم موعد مباراة الزمالك مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة الدوري المصري

