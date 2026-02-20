مباريات الأمس
"صام يومين".. لاعب النصر السعودي يفجر مفاجأة عن كريستيانو رونالدو

كتب : هند عواد

12:34 م 20/02/2026 تعديل في 12:58 م
فجر شايع شراحيلي، لاعب النصر السعودي السابق، مفاجأة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب العالمي الحالي.

وقال شايع شراحيلي، في تصريحات عبر برنامج "ستديو الجماهير" المذاع عبر تطبيق "ثمانية": " كريستيانو رونالدو جرَّب الصيام مع زملائه في النصر العام، صام يومين ليجرب شعور اللاعبين المسلمين".

واختتم: "اللاعبون الأجانب هم الأكثر ضررا بسبب تأخر مواعيد المباريات وإقامتها في الحلقة العاشرة، وهذا يؤثر على مواعيد نومهم".

كريستيانو رونالدو صيام كريستيانو رونالدو النصر

