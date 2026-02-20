"صام يومين".. لاعب النصر السعودي يفجر مفاجأة عن كريستيانو رونالدو

بالصور- وجبات ساخنة وخيمة رمضانية يومية للصائمين في الطور

فجر شايع شراحيلي، لاعب النصر السعودي السابق، مفاجأة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب العالمي الحالي.

وقال شايع شراحيلي، في تصريحات عبر برنامج "ستديو الجماهير" المذاع عبر تطبيق "ثمانية": " كريستيانو رونالدو جرَّب الصيام مع زملائه في النصر العام، صام يومين ليجرب شعور اللاعبين المسلمين".

واختتم: "اللاعبون الأجانب هم الأكثر ضررا بسبب تأخر مواعيد المباريات وإقامتها في الحلقة العاشرة، وهذا يؤثر على مواعيد نومهم".

