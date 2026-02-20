مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

بريست

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"طفل أصبح مدرباً".. تصريحات نارية من أليجري بعد مشادة قوية في الدوري الإيطالي

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 20/02/2026

سيسك فابريجاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة ميلان وكومو التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب سان سيرو، توتراً بين المدربين بعد تصرف سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو.

وفي الدقيقة 80، غادر فابريجاس المنطقة الفنية بعدما شد قميص نجم ميلان أليكسيس ساليميكيرز وهو ما منع عودة اللاعب سريعاً لمساندة فريقه في إحباط هجمة لكومو.

وأثار تصرف فابريجاس غضب ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان ليقوم بالهجوم لفظياً على المدرب الإسباني مما أدى إلى طرده من المباراة، كما اكتفى الحكم بمنحه بطاقة صفراء.

واعتذر فابريجاس في تصريحاته بعد المباراة، عن تصرفه قائلاً: "أعتذر كان مجرد احتكاك بسيط، لكن ردة فعل ألجيري كانت مبالغ فيها، أعترف أنني لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك كان سلوكاً غير رياضي خاصة إذا كنت مدرباً كنت سأغضب أيضاً في مكانه، لذا أعتذر وآمل ألا يتكرر هذا الأمر في مسيرتي".

وبحسب ما نقل موقع "توتوميركاتو" فقد واجه أليجري فابريجاس عند خروجه من قاعة المؤتمرات، تصريحات عنيفة:"أنت طفل أنت أحمق! طفل أصبح مدرباً بالأمس".

وأضاف لاحقاً:"في المرة المقبلة عندما أرى أحداً يركض بجواري، سأدخل عليه بتدخل منزلق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيسك فابريجاس أليكسيس ساليميكيرز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس السلام وتهديد إيران وأحزان بورسعيد (حدث في ليل رمضان)
أخبار وتقارير

مجلس السلام وتهديد إيران وأحزان بورسعيد (حدث في ليل رمضان)
أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
الدقهلية تشيع جثامين 18 ضحية في حادث محور 30 يونيو
أخبار المحافظات

الدقهلية تشيع جثامين 18 ضحية في حادث محور 30 يونيو
لماذا انفصل نجيب ساويرس عن إخوته؟ رجل الأعمال يكشف
أخبار وتقارير

لماذا انفصل نجيب ساويرس عن إخوته؟ رجل الأعمال يكشف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة