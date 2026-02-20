شهدت مباراة ميلان وكومو التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب سان سيرو، توتراً بين المدربين بعد تصرف سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو.

وفي الدقيقة 80، غادر فابريجاس المنطقة الفنية بعدما شد قميص نجم ميلان أليكسيس ساليميكيرز وهو ما منع عودة اللاعب سريعاً لمساندة فريقه في إحباط هجمة لكومو.

وأثار تصرف فابريجاس غضب ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان ليقوم بالهجوم لفظياً على المدرب الإسباني مما أدى إلى طرده من المباراة، كما اكتفى الحكم بمنحه بطاقة صفراء.

واعتذر فابريجاس في تصريحاته بعد المباراة، عن تصرفه قائلاً: "أعتذر كان مجرد احتكاك بسيط، لكن ردة فعل ألجيري كانت مبالغ فيها، أعترف أنني لم يكن ينبغي أن أفعل ذلك كان سلوكاً غير رياضي خاصة إذا كنت مدرباً كنت سأغضب أيضاً في مكانه، لذا أعتذر وآمل ألا يتكرر هذا الأمر في مسيرتي".

وبحسب ما نقل موقع "توتوميركاتو" فقد واجه أليجري فابريجاس عند خروجه من قاعة المؤتمرات، تصريحات عنيفة:"أنت طفل أنت أحمق! طفل أصبح مدرباً بالأمس".

وأضاف لاحقاً:"في المرة المقبلة عندما أرى أحداً يركض بجواري، سأدخل عليه بتدخل منزلق".