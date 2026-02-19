مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

0 1
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

"الأغلى في النادي".. آرسنال يعلن تجديد عقد بوكايو ساكا رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

07:44 م 19/02/2026 تعديل في 08:06 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    إصابة بوكايو ساكا
  • عرض 8 صورة
    بوكايو ساكا
  • عرض 8 صورة
    بوكايو ساكا
  • عرض 8 صورة
    ساكا
  • عرض 8 صورة
    بوكايو ساكا لاعب الأرسنال (1)
  • عرض 8 صورة
    ساكا (1)
  • عرض 8 صورة
    بوكايو ساكا لاعب أرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه بوكايو ساكا رسميًا، بعقد طويل الأمد حتى صيف 2031.

قال النادي اللندني في بيان رسمي عبر موقعه: "بوكايو ساكا هو واحد منا.. يسعدنا الإعلان عن توقيعه لعقد طويل الأمد مع المدفعجية".

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، أن إدارة أرسنال وافقت على تعديل عقد اللاعب ورفع راتبه الإسبوعي إلى 300 ألف جنيه إسترليني ليصبح الأعلى أجرًا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

إقرأ أيضًا:

بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

بتواجد عم حارث.. 10 صور من ظهور نجوم الأهلي في إعلان رمضاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بوكايو ساكا ساكا آرسنال تجديد عقد ساكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبلة كامل تحقق بإعلانها رقم مشاهدات قياسي
دراما و تليفزيون

عبلة كامل تحقق بإعلانها رقم مشاهدات قياسي
حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
أخبار مصر

حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تبرع واشنطن بـ"رقم صغير جدا" لإعادة إعمار غزة
مجلس السلام.. ترامب يكشف تفاصيل الدعم المالي ودور مصر في غزة
شئون عربية و دولية

مجلس السلام.. ترامب يكشف تفاصيل الدعم المالي ودور مصر في غزة
"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة