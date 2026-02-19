بينها الأهلي ضد الجونة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي مساء اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه بوكايو ساكا رسميًا، بعقد طويل الأمد حتى صيف 2031.

قال النادي اللندني في بيان رسمي عبر موقعه: "بوكايو ساكا هو واحد منا.. يسعدنا الإعلان عن توقيعه لعقد طويل الأمد مع المدفعجية".

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، أن إدارة أرسنال وافقت على تعديل عقد اللاعب ورفع راتبه الإسبوعي إلى 300 ألف جنيه إسترليني ليصبح الأعلى أجرًا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

إقرأ أيضًا:

بعد استدعائه لمنتخب مصر.. من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

بتواجد عم حارث.. 10 صور من ظهور نجوم الأهلي في إعلان رمضاني