الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

رسميا.. عودة محمد صلاح من الإصابة أمام مانشستر سيتي

كتب : هند عواد

01:25 م 03/04/2026

محمد صلاح من مران ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، جاهزية الدولي المصري محمد صلاح، لمباراة مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع عصر غدا السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض محمد لإصابة عضلية خلال مباراة ليفربول وجلطة سراي، التي أقيمت يوم 18 مارس في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، ومعسكر منتخب مصر السابق، الذي خاص خلالها مباراتين وديتين ضد السعودية وإسبانيا.

عودة محمد صلاح لليفربول

قال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "محمد صلاح أصبح جاهزا، لقد تدرب معنا أمس، وسيتدرب معنا اليوم، وهو متاح للمباراة غداً".

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على السعودية برباعية نظيفة، وتعادل مع منتخب إسبانيا سلبيا، في غياب صلاح.

اقرأ أيضًا:

في الكلاسيكو.. قائدة برشلونة تصل للمباراة رقم 500

نجل عبدالله السعيد يظهر مع فريق 2007 بالزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

قصف أمريكا وإسرائيل.. تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران
شئون عربية و دولية

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
شئون عربية و دولية

ارتفاع أسعار سيارات مازدا الجديدة في مصر حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل
أخبار السيارات

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة