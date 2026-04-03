رسميا.. عودة محمد صلاح من الإصابة أمام مانشستر سيتي

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، جاهزية الدولي المصري محمد صلاح، لمباراة مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع عصر غدا السبت، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعرض محمد لإصابة عضلية خلال مباراة ليفربول وجلطة سراي، التي أقيمت يوم 18 مارس في دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، ومعسكر منتخب مصر السابق، الذي خاص خلالها مباراتين وديتين ضد السعودية وإسبانيا.

عودة محمد صلاح لليفربول

قال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "محمد صلاح أصبح جاهزا، لقد تدرب معنا أمس، وسيتدرب معنا اليوم، وهو متاح للمباراة غداً".

جدير بالذكر أن منتخب مصر فاز على السعودية برباعية نظيفة، وتعادل مع منتخب إسبانيا سلبيا، في غياب صلاح.

