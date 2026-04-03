الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

بـ11 ألف دولار.. ارتفاع ضخم في سعر تذاكر نهائي كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

08:00 ص 03/04/2026

كاس العالم

شهدت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، ارتفاعا كبيرا، إذ تبلغ 7 أضعاف السعر الذي تم اقتراحه عند تقديم ملف الاستضافة.

تقام النسخة رقم 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وفقا لصحيفة "بي بي سي"، أظهرت أول عملية بيع مفتوحة لتذاكر كأس العالم 2026 أن الفيفا تفرض رسومًا تصل إلى 10990 دولارًا لحضور المباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها أغلى تذكرة دخول عامة لمباراة كرة قدم على الإطلاق، إذ ذكرت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ملف الترشح أن سعر تذكرة المباراة النهائية سيكون 1550 دولارا بحد أقصى.

وعندما طرحت التذاكر للبيع في ديسمبر، كان سعر أغلى تذكرة 8680 دولارًا، ثم ارتفعت الأسعار مرة أخرى عندما بدأت فترة البيع النهائية يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لبي بي سي، ارتفعت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم بنسبة تصل إلى 38% في البيع المفتوح مقارنة بإصدار شهر ديسمبر.

ويبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 10,990 دولارًا، كما ارتفعت الفئة الثانية بنسبة 32.78٪ من 5575 دولارًا إلى 7380 دولارًا.

اقرأ أيضًا:

شاهد بالفيديو.. ميسي ورونالدو في إعلان جديد لكأس العالم

"ربنا رجعلي حقي".. هشام يكن يتحدث عن تدريب منتخب إريتريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيف تؤثر البيئة على شيخوخة الدماغ؟
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
إيران: تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام الجنائية الدولية
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة