بـ11 ألف دولار.. ارتفاع ضخم في سعر تذاكر نهائي كأس العالم 2026

شهدت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026، ارتفاعا كبيرا، إذ تبلغ 7 أضعاف السعر الذي تم اقتراحه عند تقديم ملف الاستضافة.

موعد كأس العالم 2026

تقام النسخة رقم 23 من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

ارتفاع كبير في سعر تذاكر نهائي كأس العال

وفقا لصحيفة "بي بي سي"، أظهرت أول عملية بيع مفتوحة لتذاكر كأس العالم 2026 أن الفيفا تفرض رسومًا تصل إلى 10990 دولارًا لحضور المباراة النهائية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها أغلى تذكرة دخول عامة لمباراة كرة قدم على الإطلاق، إذ ذكرت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ملف الترشح أن سعر تذكرة المباراة النهائية سيكون 1550 دولارا بحد أقصى.

وعندما طرحت التذاكر للبيع في ديسمبر، كان سعر أغلى تذكرة 8680 دولارًا، ثم ارتفعت الأسعار مرة أخرى عندما بدأت فترة البيع النهائية يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا لبي بي سي، ارتفعت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم بنسبة تصل إلى 38% في البيع المفتوح مقارنة بإصدار شهر ديسمبر.

ويبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 10,990 دولارًا، كما ارتفعت الفئة الثانية بنسبة 32.78٪ من 5575 دولارًا إلى 7380 دولارًا.

شاهد بالفيديو.. ميسي ورونالدو في إعلان جديد لكأس العالم

"ربنا رجعلي حقي".. هشام يكن يتحدث عن تدريب منتخب إريتريا



