رئيس حزب الوفد يكشف عن رأيه في أداء حكومة مدبولي

كتب- حسن مرسي:

12:05 ص 03/02/2026

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن رأيه في أداء حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معتبرًا أن دور الحكومة الأساسي يتمثل في تنفيذ رؤية الدولة التي يحددها رئيس الجمهورية.

وكد البدوي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن أي تقييم لأداء الحكومة يجب أن يراعي السياق الإقليمي والدولي المعقد المحيط بمصر.

وأشار البدوي إلى أن العديد من المصريين أدركوا بعد حرب غزة في أكتوبر 2023 حجم الخطر الذي كان يتهدد البلاد، وهو ما يفسر - من وجهة نظره - بعض القرارات السيادية مثل إنشاء أنفاق تحت قناة السويس.

وأوضح أن هذه الأنفاق، بقياس عرضها البالغ 7.2 متر، صُممت لمرور المدرعات والراجمات والمدفعية وليس للأفراد أو الحركة التجارية فقط، مما يؤكد طابعها الأمني الاستراتيجي.

ورداً على سؤال حول الأداء الاقتصادي، دافع رئيس حزب الوفد عن الحكومة قائلاً: "النقد سهل لكن العمل صعب"، مستحضرًا حجم التحديات التي تواجهها مصر في ظل حروب إقليمية وضغوط اقتصادية عالمية، خاصة في ظل الموقف الأخلاقي المصري في قضية غزة رغم الضغوط الدولية.

وتناول البدوي تصريح رئيس الوزراء الأخير حول انخفاض الدين المصري إلى أدنى مستوى منذ 50 عامًا خلال أشهر قليلة، معتبراً أن مثل هذا الإعلان لا يصدر إلا بعد تشاور دقيق مع رئيس الجمهورية ووجود خطة واضحة، مؤكداً أنه يثق في تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.

وأكد الدكتور السيد البدوي على أن دعمه لرئيس الوزراء ينبع من إيمانه بضرورة استقرار الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، معربًا عن اقتناعه بأن الدكتور مصطفى مدبولي سيواصل رئاسة الحكومة وسيقوم بإجراء بعض التغييرات الوزارية التي ترتقي بأداء العمل الحكومي في الفترة المقبلة.

رئيس حزب الوفد السيد البدوي مصطفى مدبولي

