رواية "شقة الزوجة السرية".. حين تتحول الشقة إلى ساحة صراع بين الطبقات

احتفلت دار "فاصلة" للنشر، بصدور رواية "شقة الزوجة السرية" للكاتبة سهام ذهني، والتي تكشف عن التباينات الحادة بين الطبقات الاجتماعية.

تدور أحداث الرواية حول صراع ينشأ داخل عمارة سكنية تقع خلف السفارة الأمريكية بالقاهرة، حين يسعى رجل أعمال نافذ إلى الاستيلاء على شقة جيرانه، تنفيذًا لرغبة زوجته السرية، مستندًا إلى نفوذه وعلاقاته.

وتقيم في الشقة زوجة فنان تشكيلي وابنتهما الجامعية، وهما من أقدم سكان العمارة، وتنتمي حياتهما وعلاقاتهما إلى نمط اجتماعي مختلف تمامًا عن الجيران الأثرياء الجدد، الذين اقتحموا المكان بقيم وسلوكيات تعكس تحولات اجتماعية أوسع.

ومع رفض الأسرة التخلي عن الشقة، يلجأ رجل الأعمال إلى خطة أكثر خطورة، بمساعدة صديق صحفي، تقوم على تلفيق اتهام بتدبير عمل إرهابي ضد السفارة الأمريكية، في محاولة لإجبارهم على الرحيل، مستغلًا الخوف والسلطة وتشابك المصالح.

وتطرح الرواية تساؤلات حادة حول العدالة الاجتماعية، واستخدام النفوذ، ودور الإعلام في تزييف الحقائق، مقدمة سردًا يعكس واقعًا تتجاور فيه الطبقات داخل مساحة واحدة.