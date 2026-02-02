"ليس بيدي".. نجم ليفربول يورّط الإدارة على طريقة صلاح

أشعل المجري دومينيك سوبوسلاي الجدل بشأن مستقبله مع نادي ليفربول، بعد تصريحات أثارت قلق جماهير الفريق حول استمراره مع «الريدز» خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات لاعب الوسط عقب الفوز العريض الذي حققه ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، في المواجهة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت عودة الفريق لسكة الانتصارات في البطولة لأول مرة خلال عام 2026.

وأكد سوبوسلاي أن مسألة استمراره مع ليفربول لا تقع تحت سيطرته، رغم رغبته الواضحة في مواصلة مشواره داخل ملعب أنفيلد.

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أحد الركائز الأساسية في صفوف ليفربول هذا الموسم، في وقت تشير فيه تقارير إلى وجود مفاوضات بين إدارة النادي واللاعب لتجديد عقده، الذي يمتد حتى صيف 2028، وسط اهتمام من جانب نادي ريال مدريد بالتعاقد معه.

ويعيد هذا التصريح إلى الأذهان موقف النجم المصري محمد صلاح، الذي أدلى بتصريحات مشابهة خلال الموسم الماضي، قبل أن يُعلن ليفربول لاحقًا تجديد عقده لمدة موسمين.