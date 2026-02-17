مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

مدينة أمريكية تهدد بعدم استضافة مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 م 17/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    قرعة كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 7 صورة
    كرة كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد بطولة كأس العالم 2026، جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، خاصة في المدن الأمريكية التي ستستضيف مباريات المونديال .

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تهديدات بعدم استضافة أمريكا لمباريات كأس العالم بسبب التوترات الأمنية، كما نشبت أزمة ارتفاع تذاكر المباريات، لتنشب في الساعات الماضية أزمة جديدة بالولايات المتحدة.

وكشفت قناة "ESPNFC"، أن مدينة فوكسبورو الأمريكية، التي سيقام على ملعبها 7 مباريات في بطولة كأس العالم، هددت بعدم قدرتها على استضافة تلك المواجهات بسبب مطالبتها بالحصول على 8 ملايين دولار.

وأكد التقرير أن مديرة المدينة بيج دنكان أطلقت تصريحًا ناريًا، حيق قالت: "إذا لم يقدم المال، فلن يكون هناك كأس عالم في فوكسبورو".

وأوضحت القناة أن مصدر تمويل هذه الأموال يأتي لتغطية تكاليف السلامة العامة والأمن، وقدرتها على تنظيم المباريات التي ستحتضنها في دور المجموعات وضمن النهائي وربع النهائي.

إقرأ أيضًا:
النصر السعودي يعلن اعتناق لاعبته البرازيلية كاثلين الإسلام (فيديو)

أول رد فعل من اللاعب.. نقل والدة إمام عاشور إلى المستشفى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 كأس العالم بطولة كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس مصر
"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
شئون عربية و دولية

"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
حكايات الناس

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات