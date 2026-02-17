مدينة أمريكية تهدد بعدم استضافة مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

تشهد بطولة كأس العالم 2026، جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، خاصة في المدن الأمريكية التي ستستضيف مباريات المونديال .

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تهديدات بعدم استضافة أمريكا لمباريات كأس العالم بسبب التوترات الأمنية، كما نشبت أزمة ارتفاع تذاكر المباريات، لتنشب في الساعات الماضية أزمة جديدة بالولايات المتحدة.

وكشفت قناة "ESPNFC"، أن مدينة فوكسبورو الأمريكية، التي سيقام على ملعبها 7 مباريات في بطولة كأس العالم، هددت بعدم قدرتها على استضافة تلك المواجهات بسبب مطالبتها بالحصول على 8 ملايين دولار.

وأكد التقرير أن مديرة المدينة بيج دنكان أطلقت تصريحًا ناريًا، حيق قالت: "إذا لم يقدم المال، فلن يكون هناك كأس عالم في فوكسبورو".

وأوضحت القناة أن مصدر تمويل هذه الأموال يأتي لتغطية تكاليف السلامة العامة والأمن، وقدرتها على تنظيم المباريات التي ستحتضنها في دور المجموعات وضمن النهائي وربع النهائي.

