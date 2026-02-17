إعلان

أول تعليق لـ ريم مصطفى بعد رحيل والدتها

كتب : سهيلة أسامة

03:04 م 17/02/2026

ريم مصطفى ووالدتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت الفنانة ريم مصطفى والدتها التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي.

ونشرت ريم صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "يارب ارحم قلبًا كان أحن عليا من الدنيا كلها، برجاء قراءة الفاتحة لأمي".

وفاة والدة ريم مصطفى

وودّعت الفنانة ريم مصطفى والدتها إلى مثواها الأخير، أمس، من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا جنازة والدة ريم مصطفى، يوسف الشريف وأحمد داوود.

ريم مصطفى

اقرأ أيضًا:

"الله يحميكي".. جومانا مراد تتألق في أحدث جلسة تصوير

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة

رئيس "القومي للسينما" يكرم صناع الفيلمين الفائزين بمهرجان اللقاءات السينمائية

عٌثر على جثتها في فندق.. ما قصة وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي؟

ريم مصطفى والدة ريم مصطفى ريم مصطفى على فيسبوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأسعار والكميات.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن السلع الغذائية في
أخبار وتقارير

الأسعار والكميات.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن السلع الغذائية في
دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
جنة الصائم

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان.. تعرف عليه
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي
"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
شئون عربية و دولية

"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
"الأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين".. شوبير يثير الجدل حول أنباء رحيل توروب
رياضة محلية

"الأهلي بيدفع مرتب 3 مدربين".. شوبير يثير الجدل حول أنباء رحيل توروب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة الحد الأدنى للأجور والجنيه في 11 سنة: زيادة يلتهمها ضعف العملة- جراف تفاعلي
خريطة مسلسلات رمضان 2026.. القنوات الناقلة وأبرز النجوم
رسمياً .. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات