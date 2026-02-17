نعت الفنانة ريم مصطفى والدتها التي رحلت عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي.

ونشرت ريم صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك" من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "يارب ارحم قلبًا كان أحن عليا من الدنيا كلها، برجاء قراءة الفاتحة لأمي".

وفاة والدة ريم مصطفى

وودّعت الفنانة ريم مصطفى والدتها إلى مثواها الأخير، أمس، من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا جنازة والدة ريم مصطفى، يوسف الشريف وأحمد داوود.

